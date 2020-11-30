KARDEMİR'e ‘BIST Sürdürülebilirlik Endeksi' onayı

Ş.'nin (BIST) 2020 yılı için değerlemeye tabi olacak şirketler listesine gönüllü olarak başvuran KARDEMİR, “BIST Sürdürülebilirlik Endeksi Aralık 2020-Ekim 2021” döneminde listede yer almaya hak kazandı.

Karabük Demir ve Çelik İşletmeleri AŞ. (KARDEMİR) tarafından yapılan açıklamada, bu yıl ilk kez hazırlayarak, yayınladıkları Kardemir AŞ. Sürdürülebilirlik Raporu'nun yanı sıra, değerlendirme sorularına verdikleri cevaplar ile Türkiye'nin halka açık 61 firmasından oluşan listeye girmeye hak kazandıkları kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, “Kurumsal yönetim tecrübemiz ile sadece ekonomik değil, çevresel ve toplumsal sorumlulukları da içinde barındıran, ileri kalite felsefesiyle sürdürülebilir bir büyümeyi hedefleyen şirketimiz, kazanmış olduğu bu hak ile yatırımcı ekosistemine güven veren çizgisini daha da pekiştirmiştir. 1 Aralık 2020 tarihinden itibaren BIST Sürdürülebilirlik Endeksinde işlem görmeye başlayacak olan paylarımız sayesinde özellikle kurumsal ve yabancı yatırımcıların şirketimize olan ilgisi daha da güçlenecektir” ifadelerine yer verildi.