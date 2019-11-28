KARDEMİR'e uluslararası iki önemli belge

Ş (KARDEMİR), IATF 16949 Otomotiv Kalite Yönetim Sistemi ve ISO TS 22163 Uluslararası Demiryolu Endüstrisi Standardı Yönetim Sistemi (IRIS) belgelerini aldı. KARDEMİR, demir çelik sektöründe ISO TS 22163 Uluslararası Demiryolu Endüstrisi Standardı Yönetim Sistemi Belgesini alan ilk şirket oldu.

Artan üretim kapasitelerini katma değeri yüksek ürünlere yönlendirerek otomotiv, savunma sanayi ve demiryolu sektörlerine yeni ürünler sunan KARDEMİR, otomotiv endüstrisine yönelik uluslararası alanda teknik gereklilikleri kapsayan IATF 16949 Otomotiv Yönetim Sistemi, demiryolu endüstrisinde kaliteyi ve güvenirliliği sağlayan ISO TS 22163 Uluslararası Demiryolu Endüstrisi Standardı Yönetim Sistemi belgelerini aldı.

73 kişilik bir proje ekibi tarafından 8 ay boyunca sürdürülen belgelendirme çalışmaları sonucunda TÜV NORD tarafından gerçekleştirilen dış denetimlerden başarı ile çıkan KARDEMİR, otomotiv ve demiryolu sanayisine üretim ve hizmet sağlayan kuruluşlara verilen IATF 16949 Otomotiv Kalite Yönetim Sistemi ve ISO TS 22163 Uluslararası Demiryolu Endüstrisi Standardı Yönetim Sistemi belgelerini alarak her iki sektör için onaylı tedarikçi oldu.

KARDEMİR'e ulusal ve uluslararası pazarlarda ayrı bir prestij kazandıran IATF 16949 Otomotiv Kalite Yönetim Sistemi ve ISO TS 22163 Uluslararası Demiryolu Endüstrisi Standardı Yönetim Sistemi belgeleri KARDEMİR Eğitim Kültür Merkezinde düzenlenen törenle, TÜV NORD Türkiye Genel Müdürü Rıza Başkan tarafından KARDEMİR Genel Müdürü Hüseyin Soykan'a takdim edildi.

KARDEMİR Genel Müdürü Dr. Hüseyin Soykan, otomotiv sektöründe az sayıda üreticinin sahip olduğu IATF 16949 Otomotiv Kalite Yönetim Sistemi ile demir çelik sektöründe ilk kez KARDEMİR'e verilen ISO TS 22163 Uluslararası Demiryolu Endüstrisi Standardı Yönetim Sistemi belgelerinin KARDEMİR'in gerek yurtiçi, gerekse ihraç pazarlarındaki rekabet gücüne güç katacağını söyledi.

Alınan belgelerle birlikte KARDEMİR'in hem otomotiv hem de demiryolu sektörleri için üretimini gerçekleştirdiği çelik kalitelerini bu sektörde faaliyet gösteren ana ve yan sanayi kullanıcılarına daha kolay satabileceğini ifade eden Soykan, "Üretmek önemli, verimli üretmek daha önemli ama satmak için gerekli yönetim sistemlerine ve sertifikalara sahip olmak zorundasınız. Eğer süreçlerinizi uluslararası standartlara uygun yönetemezseniz, sürdürülebilir üretim yapamazsınız. Aldığımız bu belgeler, KARDEMİR'in otomotiv ve demiryolu sektörlerine yönelik ürünlerinin tasarımından bakımına kadar tüm üretim süreçlerinde en yüksek kaliteye ve sürdürülebilir üretime sahip olduğunun göstergesidir" dedi.

"Demiryolu tekeri üretiminde dünyanın 16. üreticisi olduk"

Tüm yönetim sistemlerinin iş yapış şekillerini irdelediğini ve neyin nasıl yapıldığını kontrol ettiğini aktaran Soykan, şunları kaydetti:

"Bilindiği gibi raydan sonra demiryolu sektörüne ilk milli demiryolu tekerini de kazandırdık. Demiryolu tekeri üretiminde dünyanın 16. üreticisi olduk. Yine, kurduğumuz çalışma grupları ve Ar-Ge faaliyetlerimizle otomotiv sektörüne yeni çelik kaliteleri üretmeye başladık. Aldığımız iki yönetim sistem belgesi de bu iki üretim sürecinin şirketimizde en yüksek kalite ile gerçekleştirildiğinin ispatı oldu. Üretimden, tedarik süreçlerine, kaliteden insan kaynağına kadar onlarca iş sürecimiz bu kapsamda incelendi, denetlendi ve titiz bir çalışma sonucunda her iki sektöre yönelik ürün ve üretim süreçlerimizin kalitesi tescillendi."

Belgelerin alınmasındaki yoğun emek ve gayretleri için proje ekibine ve sürecin başarı ile tamamlanması için tüm iş süreçlerini standartların isteğini seviyeye getiren KARDEMİR çalışanları ile denetim ekiplerine teşekkür eden Genel Müdür Soykan, 8 ay boyunca bin 822 çalışana 13 farklı konuda 12 bin saatin üzerinde eğitim verildiğini kaydetti.

Düzenlenen törende konuşan TÜV NORD Türkiye Genel Müdürü Rıza Başkan ise özellikle ISO TS 22163 Uluslararası Demiryolu Endüstrisi Standardı Yönetim Sistemi Belgesinin demir çelik sektöründe ilk kez KARDEMİR'e verildiğine dikkat çekerek, "İlklerin fabrikası KARDEMİR'e sektördeki ilk ISO TS 22163 Uluslararası Demiryolu Endüstrisi Standardı Yönetim Sistemi Belgesini vermekten büyük gurur duyuyoruz" diye konuştu.

KARDEMİR'in almaya hak kazandığı IATF 16949 Otomotiv Kalite Yönetim Sistemi ve ISO TS 22163 Uluslararası Demiryolu Endüstrisi Standardı Yönetim Sistemi belgelerinin sıradan bir kağıt parçası olmadığını vurgulayan Başkan, şu ifadelere yer verdi:

"Bu belgenin arkasında korkunç bir emek ve gayret var. 73 kişinin aylar süren çabası var. Bu sürece katkı veren KARDEMİR Yönetim Kuruluna, genel müdürüne ve tüm KARDEMİR ekibine teşekkür ediyorum. Türk sanayisini en köklü firmalarından biri olan KARDEİR'e bu belgeler çok yakıştı."

Konuşmaların ardından TÜV NORD Genel Müdürü Rıza Başkan, KARDEMİR Genel Müdürü Soykan'a belgeleri takdim ederken, proje ekibine de teşekkür belgelerini verdi.