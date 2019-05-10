KARDEMİR'i 3.5 milyon ton üretime taşıyacak olan 3. Pota fırının açılışı yapıldı

Ş. (KARDEMİR), tarafından yapılan açıklamada KARDEMİR'i 3.5 milyon ton üretim seviyesine taşıyacak yatırımlardan birinin daha tamamlanarak açılışının gerçekleştirildiği ifade edildi.

2019 yılı sonunda KARDEMİR'i 3,5 milyon ton üretim seviyesine taşıyacak olan üçüncü Pota Fırınının yapımı tamamlanarak açılışı gerçekleştirildi. Yaklaşık 44 Milyon TL harcama yapılan ve çelik işleme kapasitesi 1 milyon 200 bin ton olan üçüncü Pota Fırının açılışına KARDEMİR Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Müdür ile yardımcıları ve yüklenici firma yetkilileri ile ünite çalışanları katıldı.

Sürekli döküm makinalarının ihtilaç duyduğu çeliğin, kimyasal analiz ve sıcaklığının ayarlandığı fırının devreye alınması ile birlikte, sürekli döküm makinalarında üretim artışı ve daha fazla özel kalite çeliklerin üretilmesi hedefleniyor.

KARDEMİR Genel Müdürü Dr. Hüseyin Soykan, toz toplama sistemini de bünyesinde barındıran fırının, 400 mm elektrod çapına ve 22 MWA trafo gücüne sahip olduğunu belirterek, KARDEMİR'de 3,5 Milyon ton çelik üretimi için gerekli pota fırını altyapısının sağlanmış olduğuna dikkat çekti. Çelikhane de halen 4. Sürekli Döküm Makinesi ile mevcut 2 konvertörlerde kapasitelerinin artırılmasına yönelik yatırım faaliyetlerinin de devam ettiğini kaydeden Soykan, 4. Sürekli döküm ile konvertörlerden birinde de yatırım faaliyetlerinin yılsonuna kadar tamamlanarak devreye alınacağını belirtti.