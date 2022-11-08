KARDEMİR'in kapatılmasına karşı eylemlerin yıl dönümünde fotoğraf sergisi açıldı

Özçelik İş Sendikası Karabük Şubesi, Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarının (KARDEMİR) 8 Kasım 1994'te kapatılmasına karşı yapılan eylemlerin yıl dönümü dolayısıyla fotoğraf sergisi açtı.

KARDEMİR merkez yemekhanesinde açılan serginin açılışına Özçelik İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kılıç, Şube Başkanı Kenan Yılmaz, şube yönetimi, baş temsilci ve temsilciler katıldı.

O yıllarda çekilen fotoğrafların ve gazete manşetlerinin yer aldığı serginin gezilmesinin ardından gazetecilere konuşan Özçelik İş Sendikası Genel Başkanı Danışmanı Ruhi Ayhan, “Allah bir daha 8 Kasımları Karabük halkına göstermesin. 8 Kasım Karabük Demir Çelik İşletmelerinin ve Karabük halkının vermiş olduğu çok önemli bir sınavın tarihidir. Dünyada eşi benzeri olmayan, halk tarafından tamamen benimsenen siyasi iktidara ve Türkiye'ye haklı olduğumuz davayı legal yollardan anlatabilen bir eylemin tarihidir 8 Kasım” dedi.

Ayhan, 8 Kasım'ın kapatılmaması gereken yerli ve milli ülkenin ilk demir çeliği olan KARDEMİR'in haksız yere kapatılmasına karşı konulan mücadelenin adı olduğunu söyledi.

Eylemin sonunda dönemin hükümetinin halka kulak vermek zorunda kaldığını aktaran Ayhan, “Ondan sonraki süreçte buranın vermiş olduğu avantajla kapatılma hadisesinde hükümete geri adım attırılmış oldu” ifadelerini kullandı.

Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kılıç da 8 Kasım'ın bir şehrin yok olmasının engellenmesine yönelik direniş olduğunu kaydetti.

8 Kasım'ı her Karabüklünün bilmesi gerektiğini anlatan Özçelik İş Sendikası Karabük Şube Başkanı Kenan Yılmaz ise her gence o günü yaşatabilmek için bir resim sergisi açtıklarını belirterek, “Allah o günleri bir daha yaşatmasın” şeklinde konuştu.