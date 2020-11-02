KARDEMİR'in yeni yönetimi belirlendi

Ş.'nin (KARDEMİR) seçimli olağanüstü genel kurul toplantısında yeni yönetim belirlendi.

KARDEMİR Eğitim ve Kültür Merkezi'nde yapılan seçimli olağanüstü genel kurulun ilk oturumunda belirlenen A, B ve D grubu yönetim kurulu adayları ikinci oturumda oylanarak belirlendi. Oturum başkanlığını Mustafa Aydın'ın yaptığı genel kurula, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, KARDEMİR A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yolbulan, hissedarlar ve iş adamları katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan ikinci oturum basına kapalı olarak gerçekleşerek, sabah saatlerinde belirlenen adaylar tek tek oylandı. Yapılan oylama sonucunda A grubunda Mustafa Yolbulan, Alparslan Bayraktar, Muhammet Ali Oflaz ve Fatih Mehmet Erkoç, B grubunda Yusuf Canbolat ve Kamil Güleç, D grubunda ise Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit, KARDEMİR yeni yönetimini oluşturan isimler oldu. Yönetim kurulu üyelerinin seçiminin ardından SPK'yı temsilen bağımsız yönetim kurulu üyeleri olarak önerilen Erdal Erdem, Mustafa Aydın, Prof. Dr. Ercüment Arvas ve Ömer Demirhan tek tek yapılan oylama ile belirlendi.