İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

KARDERFED Başkanı Cevdet Akay, Kılıçdaroğlu ile görüştü

Merkezi İstanbul’da bulunan Karabük Dernekler Federasyonu (KARDERFED) ve Tüm Bürokratlar ve İş İnsanları Konfederasyonu (TÜMBİKOM) Genel Başkanı Cevdet Akay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü.

Merkezi İstanbul'da bulunan Karabük Dernekler Federasyonu (KARDERFED) ve Tüm Bürokratlar ve İş İnsanları Konfederasyonu (TÜMBİKOM) Genel Başkanı Cevdet Akay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü.


Karabüklü işadamı olan aynı zamanda KARDERFED ve TÜMBİKON Genel Başkanı Cevdet Akay beraberinde RUBASAM Başkanı ve heyeti ile beraber CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu nu ziyaret etti. Grup toplantısı öncesinde 3 boyutlu Atatürk portresini Meclis Grup Toplantı salonunda Kılıçdaroğlu'na takdim eden Akay, toplantı sonrasında da Kılıçdaroğlu ile makamda yaklaşık 40 dakikalık bir görüşme gerçekleştirdi.


Görüşmede Türkiye geneli ve özelde Karabük ile ilgili çeşitli konular hakkında Genel Başkan Kılıçdaroğlu'na bilgiler aktaran Akay, TÜMBİKON ve RUBASAN işbirliği ile hayata geçirilecek projeler hakkında da bilgi vererek , Suriye ile ilgili raporu da Kılıçdaroğlu'na sundu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.