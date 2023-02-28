Kardeş okuldan Yeniceli öğrencilere kışlık kıyafet

İstanbul Üsküdar Dış Ticaret Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi Karabük'ün Yenice ilçesinde bulunan Şirinköy İlkokul ve Ortaokuluna “Kardeş Okul” projesi çerçevesinde öğrencilere kıyafet gönderdi.

İstanbul Üsküdar Dış Ticaret Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi Büro Yönetimi Alanı öğretmeni ve KAGİDER eğitim sorumlusu olan aynı zamanda Yeniceli olan Nurten Kavaklı Çakmakçı başkanlığındaki öğretmen ve öğrenciler Yenice'deki öğrenci kardeşleri için yardım kampanyası düzenledi. Kampanya çerçevesinde idareci, öğretmen, öğrenci ve KAGİDER dernek yöneticilerinde oluşan grup, 50 öğrenciye kışlık mont, bot, pantolon ve kışlık badi göndererek ulaştırdı.

İstanbul Üsküdar Dış Ticaret Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi Öğretmeni Nurten Kavaklı Çakmakçı , “Aslen Yeniceliyim. Yenice'deki öğrenci kardeşlerimiz için bir kampanya düzenlemek istedik. İstanbul Üsküdar Dış Ticaret Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi Büro Yönetimi öğretmenleri, öğrencileri , Türk Dili Edebiyat Öğretmeni Canan Cirit ve Karabük Kadın Girişimciler desteği ile “Kardeş Okul” projesi başlattık. Bu projeyle amacımız kardeş okullar oluşturarak öğrenciler arasında bilgi, değer, kültür paylaşımını zenginleştirmek; okullar arası işbirliği ve desteği artırarak eğitime sürecine katkı sağlamaktır. Bu proje çerçevesinde öğrencilerimizde sosyal sorumluluk, yardımsever bilincini geliştirmek ve empati duygusunu aşılamak. Kardeş okul projesi çerçevesinde Yenice ilçemizde Şirinköy İlkokul ve Ortaokulu idarecileri ile irtibata geçtik. Oradaki idarecilerimiz ve öğretmenlerimizle görüştük. Yenice'deki eğitim camiasındaki arkadaşlarımız düzenlemiş olduğumuz kampanyadan son derece mutlu oldular. Başlatmış olduğumuz kampanya ile birlikte kardeş okulumuzda eğitim gören öğrenci kardeşlerimiz için yardım toplamaya başladık. Toplamış olduğumuz malzemeleri öğrencilerimize ulaştırılmak üzere okul idarecilerimize gönderdik. Birliktelik ve paylaşmak gerçekten çok güzel bir duygu. Kampanyamıza destek veren okul idarecilerimiz, öğretmen ve öğrencilerimizin yanı sıra Karabük Kadın Girişimciler Derneği yöneticilerimize ve çevremizdeki yardımsever vatandaşlarımıza duyarlılıklarından dolayı teşekkür ediyoruz. İnşallah bu tür etkinlikleri tekrar tekrar yaparız" dedi.

Şirinköy İlkokul ve Ortaokulu idarecileri öğrencileri için düzenlenen yapmış oldukları yardımlarından dolayı İstanbul Üsküdar Dış Ticaret Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi'ne teşekkür ettiler.