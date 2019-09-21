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Kardeşini üniversiteye getirirken kaza yaptı

Karabük’te üç kişilik ailenin aracı takla attı, araçtakiler kazadan yara almadan kurtuldu.

Karabük'te üç kişilik ailenin aracı takla attı, araçtakiler kazadan yara almadan kurtuldu.


Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametinden Karabük istikametine gelen Celal Tuncer yönetimindeki hafif ticari araç, Kayı köyü mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle takla attı.


Diğer sürücülerin haber vermesiyle olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.


Sürücü Tuncer ve araç içerisinde bulunan Keziban ile Güler Tuncer takla atan araçtan kendi imkanlarıyla çıktı.


Kazada yaralanan olmazken, ailenin kente Güler Tuncer'i Karabük Üniversitesine (KBÜ) yerleştirmek için geldiği öğrenildi.

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