KARDOFF 2019'a sıkı hazırlanıyor

Başkan Demir, beraberinde Kulüp Başkan Yardımcısı Alpay Elicek ve Genel Sekreter Coşkun Şen ile birlikte kentte görev yapan basın mesupları ile bir araya geldi.

Ahmet Demir, 1996 yılından buyana faaliyette olduklarını, her yıl farklı yarış ve organizasyonlar yaptıklarını kaydederek, “2018 yılında düzenlenen Türkiye Off-Road Şampiyonası 7 ayak yarışlarında kulüp olarak en iyi organizasyon birinciliği aldık. Yine kulübümüzü ve Karabük'ü temsil eden Mehmet Vurulmuş Türkiye ikincisi olarak sezonu kapattı. 2019 yılında yapmayı planladığımız Türkiye Off-Road şampiyonasını 27-28 Eylül Tarihleri arasında iyi bir organizasyonla yapmayı planlıyoruz. Arama kurtarma çalışmaları için yeni bir ekip ve yapılanma içinde olacağız. Bununla ilgili AFAD ile ortaklaşa bir çalışma içerisindeyiz. Bunun yanında sosyal sorumluluk projeleri kapsamında yıl içinde farklı derneklerle çalışmalarımız olacak” dedi.

Başkan Demir, özellikle geçtiğimiz ay yaşanan bir kurtarma operasyonu sonrası sosyal medya üzerinden yapılan çirkin saldırı ve haberler noktasında kulüp olarak ciddi rahatsızlık yaşadıklarını da anlatarak, “Bizi sevenlerle birlikte yaptığımız duruşlarla doğruları konuşmak için buradayız. Bugüne kadar sessiz kalmamızın nedeni ise adli sürecin başlamasaydı. Şuna bunla ilgili adli süreç devam ediyor. Asılsız haberlerin insanları ne kadar yıprattığı kulüp içinde gönüllülük esasına dayalı çalışan arkadaşlarımızın yıpratmadan başka bir şey olmadığını düşünüyoruz. Biz hala kurtarma çalışmalarına devam ediyoruz. Sadece basına bunların birkaçı yansıdı. Yaşadığımız birçok olaylar ile kurtarma arama etkinliklerimiz var. Bizim gittiğimiz ortamlar genelde dağlık bölgeler. O bölgelerde yaşanan şeyler, insanların doğaya sevmesi, araçları ile giderek, saplanmaları, hava şartlarının ağırlaşması sonucu yaşanan olumsuzluklara bizim arkadaşlarımız müdahale ederek kurtarıyor. 25 yıllık bir geçmişe sahip kulübümüzü ve bizi herkes bildiğinden bize ulaşıp yardım istediğinde ihtiyacı olan herkesin her zaman yanında olduk ve olmaya da devam edeceğiz. Biz kolluk kuvvetleri, AFAD ve diğer birimleri ile omuz omuza çalışan bir kulübüz. Yapılan işlerin hiçbirinde menfaat gözetilmemektedir. Bizler yardım amaçlı iş yapıyoruz. Kulüp içine giremeyen insanların tek dayanağı sadece karalama adına yaptığı sözler. KARDOFF bakıldığında her yerde yer alıyor, çalışmalara katılıyor. 2019 yılında daha hızlı ve daha başarılı çalışmalara imza atacağız” ifadelerine yer verdi.