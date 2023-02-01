İhlas Haber Ajansı

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Karla kaplanan ilçenin doğal güzellikleri eşsiz manzaralar sunuyor

Kar yağışı sonrası beyaz örtüyle kaplanan Karabük’ün Eflani ilçesinin doğal güzellikleri kartpostallık görüntüler oluştururken, görenleri mest ediyor.

Kar yağışı sonrası beyaz örtüyle kaplanan Karabük'ün Eflani ilçesinin doğal güzellikleri kartpostallık görüntüler oluştururken, görenleri mest ediyor.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Karabük ve ilçelerinde kar yağışı etkili oluyor. Şehrin en soğuk ilçelerinden biri olan Eflani'deki göletler ile karla kaplanan ormanların ortaya çıkardığı kartpostallık görüntüler görenleri mest ediyor. Doğa tutkunu Enes Burak Atay tarafından dron ile havadan görüntülenen ilçede eşsiz manzaralar hayran bırakıyor.

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