Karla kaplanan yolda kayak takımları ile kayak yaptı

Karabük'te, sabah saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası bir kişi önce kayak takımları ile ardından ise bisikletin arkasına bağladığı halat ile kayak yaptı.

Kentte bir gün aradan sonra yeniden etkisini gösteren kar yağışı ve soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor. Beyaza bürünen kentte kar yağışı bazıları için ise eğlenceye dönüştü. Bağ - Essan Sanayi Sitesi'nde karla kaplı yolda bir kişi kayak takımlarını giyerek önce yol boyunca kayak yaptı, ardından ise bisikletin arkasına bağlanan halattan tutunarak kayak yaparak karın keyfini çıkardı. Yaşanan o anlar ise vatandaşların cep telefonuna yansıdı.

Öte yandan bir kereste atölyesinin boş alanı içinde UTV ile ‘drif' yapan bir kişide onu görüntüleyen arkadaşının cep telefonu kamerasına yansıdı.