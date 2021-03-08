KARMER tarafından “Girişimcilik Akademisi” programı düzenlendi

Karabük Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Yaşar´ın katılımlarıyla düzenlenen programın ilk konuğu Müstakil Sanayici İş adamları Derneği (MÜSİAD) Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Dış İlişkiler Komite Başkanı Zeki Güvercin oldu. Programın moderatörlüğünü KBÜ İşletme Fakültesinden Dr. Öğr. Üyesi Hasan Terzi yaptı.

Yönetim Kurulu Üyesi, Dış İlişkiler Komite Başkanı Zeki Güvercin, “MÜSİAD 31 yıl önce kurularak iş dünyasına farklı bir vizyon katan ve global düşünen iş insanları derneği. Şu anda Türkiye´nin birçok yerinde bulunan iş adamının içerisinde bulunduğu, yoğrulduğu bir kurum. Türkiye´nin en büyük sermaye platformudur, Türkiye´de üretimin, üretmenin önemine dikkat çekmiştir. Türkiye´de 87, Dünya´da 22´ye yakın noktası ile 95 ülkede bulunan global bir iş insanları derneği olarak çalışmalarına devam etmektedir” şeklinde konuştu.

Komite Başkanı Zeki Güvercin genç iş adamlarının yanında, üniversitelerde projeleri olan öğrencileri de hedeflediklerini vurgulayan Güvercin, “Üniversite sanayi işbirliği çalışmalarını daha da aktifleştirme amacı da vardır. Burada yapılan çalışmalar öğrencilerin yatırıma sanayiye yönelmesini teşvik etmeye, vizyon ve ufuk katmaya çalışan bir yapıdır” ifadelerini kullandı.

“Gördüğümüz kadarıyla Karabük Üniversitesi Afrika´da biliniyor ve önemseniyor”

Güvercin, Senegal Üniversitesi Rektörüne gerçekleştirdiği ziyarette, makam odasında Karabük Üniversitesi plaketini gördüğünü ifade ederek, “Kendisine sorduğumda Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat´ın hediyesi olduğunu ve Karabük´ü çok iyi bildiklerini söyledi. Gördüğümüz kadarıyla Karabük Üniversitesi Afrika´da biliniyor ve önemseniyor” diye konuştu.

Staj konusunun önemine değinen Güvercin, öğrencilerin yurt dışı staj tecrübesini deneyimlemesi gerektiğine değinerek, yabancı dil konusuna önem verilmesi gerektiğini belirtti.