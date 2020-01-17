İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Karne almak istemeyen Yusuf'u Vali bile ikna edemedi

Karabük Kurtuluş İlkokulu’nda düzenlenen karne dağıtım töreninde anasınıfı öğrencisi küçük Yusuf Eymen Bakır, karnesini almak ve fotoğraf çektirmek istemedi.

Karabük Kurtuluş İlkokulu'nda düzenlenen karne dağıtım töreninde anasınıfı öğrencisi küçük Yusuf Eymen Bakır, karnesini almak ve fotoğraf çektirmek istemedi. Vali Fuat Gürel ve öğretmenler uzun süre küçük Yusuf'u ikna etmek için çabalarken, o anlar ise gülümsetti.


Karabük'te 2019-2020 Eğitim Öğretim yılı okul öncesi eğitim kurumları ile ilk ve orta dereceli okullarda yarıyıl tatili başladı. İl genelinde 193 okulda 37 bin 070 öğrencinin karne heyecanı yaşadığı Karabük'te Kurtuluş İlköğretim Okulunda karne dağıtım töreni düzenlendi. Törene Vali Fuat Gürel, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu, Müdür Yardımcısı Nevzat Akbaş, Şube Müdürleri Erdal Üngören ve Mehmet Özdemir, öğretmenler ve veliler katıldı.


Vali Gürel, girdiği sınıflarda öğrencilerle kısa süre sohbet ederek, öğrencilere kitap hediye ederek karnelerini verdi. Kurtuluş İlkokulu'nda düzenlenen karne dağıtım töreninde ana sınıfı öğrencisi küçük Yusuf Eymen Bakır, kalabalıktan sıkıldığı için karnesini almak ve fotoğraf çektirmek istemedi. Vali Gürel, Küçük Yusuf'un yanına gelerek karnesini vermek ve fotoğraf çektirmek için uğraştığı anlar gülümsetirken, öğretmenlerinin de uğraşı Yusuf'un karne almasına ikna edemedi.


Karne dağıtımının ardından konuşan Karabük Valisi Fuat Gürel, "İlimizde 37 binin üzerinde öğrencimiz var. Ama ülkemizde milyonlarca öğrencimiz var. Birinci dönem bitti. Huzurlu ve sağlıklı bir şekilde sonlandırdık. İnşallah çocuklarımız bi 15 gün dinlenecekler. Dinlenmiş bir şekilde ikinci döneme başlayacaklar" dedi.


Vali Gürel, öğrencilerin akademik başarılarına önem verdiğini söyledi.


Amaçlarının iyi bir insan yetiştirmek olduğunu ifade eden Vali Gürel, "Geleceğe iyi bir insan olarak onları hazırlamak. Onun için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz" diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.