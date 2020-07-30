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KARORSAN toplantısı yapıldı

Karabük Organize Sanayi Bölgesi (KARORSAN) Yönetim Kurulu Toplantısı Vali Fuat Gürel başkanlığında yapıldı.


Toplantıya Yönetim Kurulu Başkanı Vali Gürel'in yanı sıra Yönetim Kurulu üyeleri Cenk Gedikoğlu, İlhan Özçelik ve Yunus Çelik ile KARORSAN Bölge Müdürü Alper Tolga Saka katıldı.


Devam eden yatırımlar, sanayi ve sanayicinin durumu ile gündem maddelerinin görüşüldüğü toplantı Çelsantaş yetkilileri tarafından Organize Sanayi Bölgesine yapılan yeni profil hadde tesisi yatırımı hakkında Vali Gürel ve Yönetim Kurulu üyelerine sunumlar eşliğinde bilgiler verilmesi ile devam etti.

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