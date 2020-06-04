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Karşıdan gelen araca çarpmamak için yoldan çıkıp ağaca çarptı : 3 yaralı

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde karşısındaki otomobile çarpmamak için manevra yaparak yoldan çıkan otomobilin ağaca çarpması sonucu 1’i çocuk 3 kişi yaralandı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde karşısındaki otomobile çarpmamak için manevra yaparak yoldan çıkan otomobilin ağaca çarpması sonucu 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, ilçeye bağlı Yazıköy köyü'nde meydana geldi. Vural M. (40) yönetimindeki 78 BC 940 plakalı otomobil, karşıdan gelen araca çarpmamak için manevra yaptığı sırada kontrolü kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak ağaca çarptı. Kazada sürücü ile birlikte yanında bulunan Tunahan (8) ve Sevgi M. (36) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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