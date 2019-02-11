KARÜNDER Erasmus gençlik eğitimlerine başladı

KARÜNDER yenilenen yönetimi ve gelişen vizyonu ile çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Daire Müdürleri ve Meslek Odaları ile Karabük'ün geleceği adına projelerini paylaşarak elini taşın altına koymaktan geri durmadığını gösteren KARÜNDER bu seferde Karabük'te Avrupa Projelerinin hayata geçirilerek kente Avrupa seviyelerine ulaştırmak için çalışmakta.

Son olarak Ücretsiz Erasmus+Proje eğitimi düzenleyerek katılımcıları, proje nasıl hazırlanır,nelere dikkat etmeli,proje süreci nasıl ilerler konularında bilgilendirdi.

Karabük Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Salonu açarak gerekli ekipman ve çalışan desteği ile KARÜNDER'in yanında olan Karabük Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Mescier'in destekleriyle gerçekleşen Erasmus+Proje Eğitimi 9-10 Şubat 2019 tarihlerinde gerçekleşti.

Avrupa projeleri konusunda uzman eğitimci Safranbolu Belediyesi Proje Koordinatörü Yılmaz Olcay'ın vermiş olduğu eğitimde İngilizce Program Dili ile birlikte Proje sürecini kaliteli ve başarılı bir sunum ile katılımcılara aktarıldı.

Eğitim sonrası açıklamalarda bulunan KARÜNDER Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Börekçi, “KARÜNDER Erasmus+Plus Proje eğitimin ilkinin başarı ile tamamlandığını söyledi.

Börekçi, Katkılarından dolayı Karabük TSO Başkanı Mehmet Mescier ile Avrupa projeleri konusunda uzman eğitimci Safranbolu Belediyesi Proje Koordinatörü Yılmaz Olcay'a teşekkür ederek, “Katılımcı arkadaşlarımızı proje ekipleri oluşturma isteklerinden dolayı tebrik ederim. Vakit geçirmeden 2 ayrı Avrupa Birliği Gençlik Proje ekibi oluşturarak çalışmalara başlıyoruz. Yakın zamanda Erasmus+ Plus proje eğitimleri düzenlenecek olup gerekli duyuru yapılacaktır. Erasmus+Plus egitimleri ve Avrupa birliği Proje eğitimleri ücretsiz olarak KARÜNDER tarafından düzenlenmeye devam edecektir. Karabük'e Avrupa birliği ve Erasmus bölgesinden öğrenci ve gençlerin gelmeleri ve buradan öğrencilerimizin ve Gençlerimizin Avrupa'ya gitmeleri ve çalışmalara katılmaları sağlanacak ve Karabük'ün Ekonomik Kültürel ve Sosyal hayatının kalitesinin artırılmasına katkı sağlanmaya devam edilecektir'' dedi.