KARÜNDER Sivil Sesler Festivalinde

Dünyadan ve Türkiye'den 215 Sivil Toplum Örgütünün katıldığı uluslararası festivale Karabük'ten de KARÜNDER davet edildi.

Son yıllarda Erasmus+ Gençlik Proje Eğitimleri, Karabük'te Turizm alanında geliştirdiği projeleri ve başarılı politikaları ile Karabük ve ilçelerinin gelişimi ve menfaati için her alanda görev alan ve başarılı çalışmaları ilgi gören KARÜNDER sivil sesler festivaline davet edildi. Sivil toplumun dünden bugüne meydana getirdiği değişimlerin tartışılacağı, içinde yaşanılan gezegene, ülkeye, topluma, sanata, bilime, şimdiki ve gelecek kuşaklara, kadınlara, gençlere, en zor durumda kalmışlara, gidecek başka yeri olmayanlara sivil toplumun katkılarının değerlendirip, gelecek için potansiyellerini keşfetmeye çalışılacağı festival 20-21 Eylül 2019 tarihlerinde İstanbul'da UNIQHALL Tiyatro ve Kongre Merkezinde yapılıyor.

KARÜNDER'in de davet edildiği, dünyadan ve 118 bin derneğin faal olduğu festivale Türkiye'den toplam 215 sivil toplum örgütünü katılıyor. KARÜNDER Yonetim Kurulu Başkanı Erkan Börekçi, "#seninsesinde diyerek hazırlanan festival programı, değişik düzeylerde sivil toplum katkısını ve etkisini tartışıldığı 'sivil toplumun katkısı' ve teknolojinin sivil topluma olan desteğini keşfettiği 'sivil toplum için' başlıklarında iki genel oturuma sahip. Genel oturumların yanı sıra, programın en katılımcı ve değerli kısmı olan 'STÖ Etkinlikleri', değişik konu ve başlıklar altında Festival katılımcısı olan örgütler tarafından 2 gün süreyle düzenlenecek. Festival, 13. Danışma Kurulu ile sona erecek. Türkiye'de sivil toplumun gelişimi için bugün ne ve nasıl olması gerektiği sorusuna yanıt alacak dedi. Sivil Sesler Festivaline katılacak 215 Sivil Toplum Örgütünün arasında yer alan KARÜNDER'i başarılı çalışmalarından dolayı tebrik ediyoruz." ifadelerini kullandı.