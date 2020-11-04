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Kasım ayında dut ağacı meyve verdi, kiraz ağacı çiçek açtı

Karabük’ün Yenice ilçesinde Kasım ayında meyve veren dut ağacı ile kiraz ağacının çiçek açması sahiplerini şaşırttı.

Karabük'ün Yenice ilçesinde Kasım ayında meyve veren dut ağacı ile kiraz ağacının çiçek açması sahiplerini şaşırttı.


Hava sıcaklıklarının gün geçtikçe düşmeye başlamasına rağmen Yenice ilçesinde bahçelerde bulunan dut ağacı Kasım ayında meyve verirken kiraz ağacı da çiçek açtı.


İsmetpaşa Mahallesi'nde yaşayan Muharrem Telli'nin bahçesindeki karadut ağacı meyve verirken ilçeye bağlı Cihanbey Köyü'nde Üzeyir Çakır'a ait bahçede de kiraz ağacının çiçek açması vatandaşları şaşırttı.

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