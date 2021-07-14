Kavşakta direksiyon hakimiyetini kaybedip devrildi

Karabük'te sürücüsünün kavşakta direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç devrildi. Kazada bir kişi hafif şekilde yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Karabük - Kastamonu karayolu 100. yıl Mahallesi Jandarma kavşağında meydana geldi. Kastamonu istikametinden Karabük'e seyir halinde olan M.A. idaresindeki 37 HF 403 plakalı hafif ticari araç Jandarma Kavşağına geldiği esnada, sürücüsünün aracının hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak devrildi. Kazada araç sürücüsü yara almadan kurtulurken, yolcu olarak bulunan M.A ise hafif şekilde yaralandı. Sürücü ve yaralanan yolcu araçtan kendi imkanları çıkarken, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 ekiplerince yaralıya olay yerinde müdahale yapıldıktan sonra Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.