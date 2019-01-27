Kayak merkezi açılmadan insan akınına uğradı

Karabük'ün 2 bin rakımlı Keltepe bölgesinde yapılan ve test aşamasında olan kayak merkezi hizmete açılmadan insanların akınına uğradı.

Geçtiğimiz hafta içinde kent protokolünün kayak merkezine çıkarak yaptıkları incelemenin ardından hafta sonu 7'den 70'e herkes kayak tesislerine akın etti. Çocuklardan çok büyüklerin keyifle kayak yaptığı tesislerde kimileri getirdikleri kızaklarla, kimileri ise naylon poşet, tepsi ve deniz yastıklarıyla kayak kaydı. Eğitim pisti olarak yapılan alanda zaman zaman ufak kazalara rağmen hem çocuklar hem de büyükler doyasıya eğlendi.

Çocuklarıyla birlikte kayak yapamaya gelen AK Parti Karabük İl Başkanı Av. İsmail Altınöz, tesisin tamamen açılmamasına rağmen halkın yoğun bir ilgi göstermesi kendilerini mutlu ettiğini söyledi. Altınöz, geçtiğimiz hafta için milletvekili ve Vali ile birlikte tesisleri incelediklerini ve tüm eksikliklerin bu yıl tamamlanacağını hatırlatarak, “Karabük halkı kayak yapmayı özlemiş. Hafta içi yaptığımız incelemenin basında ve sosyal medyada yer almasının ardından tüm Karabük halkı bugün tam açılmamış olsa da kayak yapmanın keyfini yaşadı. Ben de çocuklarımla birlikte gelerek eğlendik. En azından içimizdeki çocukluğumuzu yeniden yaşadık. İnşallah seneye kadar yollarımızı sıcak asfalt yaparak, eksiklikleri tamamladıktan sonra Karabük halkının gidip eğleneceği bir yer olacak. Otel içinde Karabüklü müteşebbislerden el atmalarını ve otel açmaları için buraya davet ediyorum” dedi.

61 yaşında olduğunu söyleyen bir kadın, tesisi yapanlara teşekkür ederek, çocuklar gibi eğlendiklerini söyledi.

Kayak yapan çocuklar ise her şeyin çok güzel olduğunu tek sıkıntılarının ise kayak yaptıktan sonra tekrar yukarıya çıkmalarının kendilerini yorduğunu ifade etti.