Kayak merkezi yolu genişletme çalışmaları devam ediyor

Yol ve Ulaşım Hizmetlerine bağlı ekiplerin çalışmalarını yerinde inceleyen Özel İdare Genel Sekreteri Mehmet Uzun, “ Kayak merkezine ulaşım noktasında herhangi bir sıkıntı yaşanmaması için Özel İdare olarak çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor” dedi.

Karaağaç Köyü ve kayak merkezi güzergâhında yaptığı incelemelerin ardında kısa bir açıklama yapan Genel Sekreter Uzun, “ Bu çalışmalar için üç adet ekip kurduk. Birinci ekibimiz kayak merkezi üst günü birlik tesislerinin olduğu bölgede bir ekskavatör, bir dozer ile telesky hattının düzenlenmesi ve üst günü birlik tesisi çevresinin düzenlenmesinde çalışmaktadır.

İkinci ekibimiz ise, 2 No'lu kayak pistinde bir ekskavatör ve bir dozer ile pist genişletme çalışması yapmaktadır. Üçüncü ekibimiz ise, kayak merkezi ve Karaağaç Köyü arasındaki 4 km'lik bağlantı yolunda olup bir ekskavatör, bir dozer ve iki kamyon ile hafriyat ve yol genişletme çalışması yapmaktadır. Şuanda da kayak merkezinin 10.5 km'lik kısmına asfalt çalışması ekiplerimiz tarafından yapıldı. Yol genişletme çalışmalarımızın ardından da asfalt çalışmalarımız devam edecek. Karaağaç Köyü'nde de ihalesini geçtiğimiz ay yaptığımız ve üç yüz metrelik kısmı yapılan taş duvar çalışması da devam ediyor. Bu çalışmada bittiğinde Karaağaç Köyü'ne güzel bir hizmeti kazandırmış olacağız. Sürecin devamında ise; Kayak merkezi ve Karaağaç Köyü arasındaki yolun alt temeli ile alt günü birlik tesisin otopark ile çevresine dolgu çalışması yapılacaktır” diye konuştu.

Uzun, ayrıca kayak merkezinde yol genişletme çalışmalarında kullanılmak üzere Karabük Orman İşletme Müdürlüğü tarafından tahsis edilen iş makinesi için teşekkür etti.