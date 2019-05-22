Karabük İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından Keltepe Kayak Merkezi'nde yol genişletme çalışmaları devam ediyor.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun, devam eden yol genişletme çalışmalarını, Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Özgür Bülbül ve Maden Mühendisi Orhan Nallı ile yerinde inceledi.

İncelemelerin ardından konuşan Uzun, “Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum'un, geçtiğimiz aylarda İlimizi ziyaretinde ifade ettiği gibi ‘Özel İdaremiz ile Keltepe Kayak Merkezi'nin yolunu asfalt yapacağız' sözünün ardından bizlerde çalışmalarımıza başladık. Karaağaç köyünden Keltepe Kayak Merkezine kadar olan 4 km'lik yolun 2 km'sini tamamlandı. Toplamda 20 km'lik bölüm asflat yapılacak. Kayak merkezine ulaşımı sağlayan yolun alt ve üst yapı çalışmalarını bitirip asfalt sezonuna hazırlayacağız. Şuan ekiplerimiz yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor” diye konuştu.

Uzun son olarak, bu hizmetlerin yapılmasında emeği geçen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a , Karabük Valisi Fuat Gürel'e, milletvekillerine, İl Genel Meclis Üyelerine ve İl Özel İdare personellerine teşekkür etti.