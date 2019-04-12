Kayan araca çarpmamak için menfeze uçtular: 1'i ağır 5 yaralı

Karabük'te kayan araca çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı hafif ticari araç menfeze uçtu. Kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Karabük-Ovacık karayolunda Ovacık istikametinden Karabük istikametine seyir halinde olan İlimdar Yıldırım(35) yönetimindeki 78 BD 291 plakalı otomobil yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolünü kaybederek kaymaya başlayarak yolda dönmeye başladı. Bu sırada karşı istikametten seyir halinde olan Hüseyin Bilgicü (61) yönetimindeki 78 AH 293 plakalı hafif ticari araç, İlimdar Yıldırım yönetimindeki otomobile çarpmamak için yoldan çıkarak menfeze uçtu. Kazada çarpmanın şiddetiyle 78 AH 293 plakalı hafif ticari araçta bulunan aynı aileden sürücü Hüseyin Bilgücü (61), Sezai Bilgücü (29), Yasemin Bilgücü (24), Zeynep Bilgücü (6) ve Zehra Bilgücü (6) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine UMKE, AFAD ve 112 ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan yaralılar AFAD ve UMKE ekipleri tarafından kurtarılırken, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Hastaneden tedavi altına alınan yaralılardan Hüseyin Bilgicü'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

“Kurtuldu gitti zannettim”

Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda frene basması sonucu aracının kaydığını belirten sürücü İlimdar Yıldırım, “Frene basayım derken araba kayınca dönmeye başladık. Karşıdan gelen arkadaşta korktu. O da ne yapacağını şaşırdı. O kurtuldu gitti zannettim bir baktım duman çıkıyor kendini çukura atmış” dedi.