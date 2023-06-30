Kayınpederinin katlettiği Karbeyaz son yolculuğuna uğurlandı

Karabük'te kayınpederi tarafından silahla kafasından vurularak hunharca katledilen 19 yaşındaki Karbeyaz Çimen, son yolculuğuna uğurlanırken, katil zanlısı Tarık Çimen ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, dün sabah saatlerinde Karabük Yeni Mahalle Gazi sokak üzerinde bulunan 3 katlı binanın son katında meydana gelmişti. "Cinsel istismar" suçlamasıyla kendisine girdiği cezaevinden tutuksuz yargılanmak üzere 22 Haziran'da tahliye edilen Tarık Çimen, kendisine iftara atarak cezaevine girmelerine sebep olan eşi Güler, oğulları Samet Çimen ve M.Ç. ile gelini Karbeyaz Çimen'i (19) katletmek üzere plan yaptı. Bir hafta boyunca kurguladığı planı devreye almaya karar veren Tarık Çimen, ailesinin yaşadığı binanın 3. katındaki daireye tırmanarak balkondan girerek hapse girmesinden sorumlu tuttuğu ailesiyle tartışmaya başladı. Belinden çıkarttığı kuru sıkıdan dönme silahını çıkararak önce gelini Karbeyaz'ı kafasından vuran Çimen, daha sonra diğer aile fertlerini vuracağı sırada silahı tutukluk yapınca oğlu tarafından kolundan bıçakla yaralandıktan sonra evden kaçmıştı. Kanlar içinde yere yığılan 19 yaşındaki gelin Karbeyaz Çimen, olay yerinde hayatını kaybederken, kaçan kayınpeder ise polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalanmış.

“Son yolculuğuna uğurlandı”

Kayınpederi tarafından kafasından silahla vurularak katledilen Karbeyaz Çimen için Cuma namazı sonrası Cumayanı köyünde cenaze töreni yapıldı. Yoğun kalabalığın olduğu cenaze töreninde eşi Samet Çimen'in ise güçlükle ayakta durduğu gözlemlendi. Kılınan Cenaze namazının ardından Karbeyaz Çimen köy mezarlığında toprağa verildi.

Cinayet sonrası polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalanarak gözaltına alınan Tarık Çimen ise, emniyetteki ifadesinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak Karabük T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Katil zanlısı Çimen, ifadesinde oğlu ve gelini ile düğün meseleleri yüzünden 3 ay önce aralarında tartışma çıktığı, bu nedenle oğlu ve gelininin kendisine iftira atarak cezaevine girmesine sebep olduklarını belirterek, “22.06.2023 tarihinde cezaevinden tahliye oldum. Kendime yapılan iftirayı hazmedemediğimden eşim ve çocuklarım ile gelinimi öldürmek maksadıyla ikametlerine gittim. Eve balkondan tırmanarak girdikten sonra salon kısmında önce gelinimi yanımda getirdiğim tabanca ile vurduktan silah tutukluk yaptı. Sonra yaşanan arbede sonrasında ikametten kaçtığım” dediği öğrenildi.