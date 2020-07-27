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Kayıp ihbarı verilen yaşlı adam devrilen traktörün altında ölü olarak bulundu

Karabük’ün Eskipazar ilçesinde tomruk çekmeye gittikten sonra kendisinden haber alınamayan İsmet Kızılkaya(74) devrilen traktörün altında ölü olarak bulundu.

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde tomruk çekmeye gittikten sonra kendisinden haber alınamayan İsmet Kızılkaya(74) devrilen traktörün altında ölü olarak bulundu.


Edinilen bilgiye göre, olay, ilçeye bağlı Şevkiler Köyü İmceler Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Tomruk çekmek için ormana giden ve kendisinden haber alınamayan 74 yaşındaki İsmet Kızılkaya için yakınları jandarmaya başvurdu. İhbar üzerine Jandarma, UMKE ve AFAD ekipleri yaşlı adam için arama çalışması başlattı. Ekipler 1 saatlik çalışmanın ardından Kızılkaya'yı devrilen traktörün altında buldu. Yapılan kontrollerde yaşlı adamın hayatını kaybettiği belirlenirken cenazesi cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından Eskipazar Devler Hastanesi morguna kaldırıldı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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