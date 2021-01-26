İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kayıp kadın ormanlık alanda bulundu

Karabük’te kayıp ilanı verilen alzaymır hastası yaşlı kadın ormanlık alanda yürürken bulundu.

Karabük'te kayıp ilanı verilen alzaymır hastası yaşlı kadın ormanlık alanda yürürken bulundu.


Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı tarafından Karabük'ün Safranbolu ilçesi Toprakcuma köyünde mevkisinde yapılan devriye faaliyeti esnasında, ormanlık alanda tek başına yürüyen yaşlı bir kadın görüldü. Jandarma ekipleri tarafından muhafaza altına alınan yaşlı kadının il merkezi Beşbinevler Mahallesi'nde kaybolan alzaymır hastası N.K. (74) olduğu tespit edildi.


Sağlık kontrolünden geçirilen yaşlı kadının durumunun iyi olduğunun anlaşılmasının ardından ailesine teslim edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.