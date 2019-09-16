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"Kayıp Kemiklerin İzinde: Bir Sabahattin Ali Trajedisi"

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde düzenlenecek 20.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde düzenlenecek 20. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali kapsamında festivalin jüri başkanı yazar ve yönetmen Nebil Özgentürk sanatseverlerle buluştu.


Karabük Üniversitesi (KBÜ) Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Prof. Dr. Sadettin Ökten Konferans Salonu'nda yapılan programa, Cumhuriyet Halk Partisi Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, İl Genel Meclisi Üyesi Nuri Kırımlı, eski Safranbolu Belediye Başkanı Kızıltan Ulukavak ve çok sayıda Safranbolulu katıldı.


Yönetmenliğini ve seslendirmesini yaptığı "Kayıp Kemiklerin İzinde: Bir Sabahattin Ali Trajedisi" adlı belgesel ile Safranbolu'da bulunan Nebil Özgentürk, büyük beğeni toplayan belgeselin ardından izleyicilerle yaptığı söyleşinin akabinde kitabını imzaladı.


Programın sonunda konuşan tarih kokan Safranbolu'ya belgeselin yakıştığını belirtti.


Özgentürk, "Safranbolu, ülkemizin nasıl bir uygarlığın beşiğinde olduğunu bir kez daha ispatlıyor. Safranbolu'nun Tarihi Çarşı'nda yürüdüğünüz zaman kendinizi çok iyi hissedersiniz. Burada ülkemizin çok güzel olduğunu bir kez daha fark ediyoruz" dedi.


Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse de Özgentürk'ün ilçeye gelmesinden dolayı mutlu olduklarını söyledi.


Belgeseldeki hikayenin ülkenin hazin gerçeği olduğunu belirten Köse, buna benzer pek çok hikayeyi bildiklerini kaydetti.


Konuşmaların ardından Köse, Özgentürk'e hediye takdim etti.

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