Kayıtlı istihdam teşvik ediliyor

Karabük Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyareti sırasında açıklamada bulunan İl Müdürü Yıldırım, kayıt dışı istihdamın çalışanların Sosyal Güvenlik Kurumu'na hiç bildirilmemesi ya da çalışma gün veya kazançlarının eksik bildirilmesi olduğunu belirtti. Ülkede sosyal güvenliğin, anayasal bir hak olarak Anayasa'nın 60'ıncı maddesinde yer alan "Herkes, sosyal güvenlik hakkına sahiptir. Devlet, bu güvenliği sağlayacak gerekli tedbirleri alır ve teşkilatı kurar" hükmü ile güvence altına alındığını aktaran Yıldırım, "Bu görevin yürütümü de Sosyal Güvenlik Kurumu'na verilmiştir. Çalışanların sosyal güvenlik sistemine dahil olmaları hak ve aynı zamanda bir yükümlülüktür. Çalışmaya başlayan herkes kanunen mutlaka sosyal güvenlik sistemine dâhil olmak zorundadır. Çalışanlar kanunen bu hakkın yerine getirilip getirilmediğini işverenden isteme ve yerine getirilmediği takdirde yasal yollara başvurma haklarına sahiptir. İşverenler açısından da gerek kendisini gerekse yanında çalıştırdığı kişileri sosyal güvenlik kurumuna bildirmek zorundadır" dedi.

Sosyal güvencenin faydaları

Sosyal güvencenin sigortalı çalışan kişilere birçok fayda sağladığını belirten Yıldırım, "Bunlardan önemli olanlardan bazıları şunlardır. Sigortalı çalışan kişi ve aile bireyleri sağlık hizmetlerinden yararlanabilirler. Sigortalı çalışanlara iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık hali nedenleriyle çalışamadığı sürelerde maaşının işveren tarafından ödenmeyen kısmını karşılamak üzere geçici iş göremezlik ödeneği ödenir. Sigortalı çalışanlara iş kazası veya meslek hastalığı nedeniyle kısmen veya tamamen çalışamaz duruma gelmesi halinde sürekli iş göremezlik geliri bağlanır. Sigortalının aile bireylerine, sigortalı iş kazası veya meslek hastalığı nedeniyle hayatını kaybetmesi halinde ölüm geliri bağlanır. Sigortalı herhangi bir nedenle sakatlanıp çalışamaz duruma geldiğinde malullük aylığı bağlanır. Sigortalı, belli bir yaşa geldiğinde yine prim şartlarını da sağlıyorsa kendisine yaşlılık aylığı bağlanır. Sigortalı öldüğünde eş ve çocukları ile anne ve babasına ölüm aylığı bağlanır. Cenaze yardımı ve emzirme ödeneği ödenir" diye konuştu.

Belirli bir plan dahilinde sunulan diğer hizmetlerin de aksatılmadan sürdürülmesi bakımından İl Müdürlüğü olarak yetkin personelle, çalışanlara ve işverenlere yönelik olarak bilgilendirme ve rehberlik faaliyetleriyle işyerleri, işyerlerinin bağlı olduğu sivil toplum kuruluşları, basın yayın kuruluşlarının ziyaret edildiğini, bu gruplar aracılığıyla kamuoyuna yönelik çeşitli bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetleri gerçekleştirildiğini vurgulayan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Bu faaliyetlerde işverenlere ve çalışanlara sosyal güvenliğin önemi, kayıt dışı istihdamın olumsuz sonuçları, sosyal güvenlik hak ve yükümlülükleri, uygulanmakta olan sigorta prim teşvikleri, yapılandırma gibi konularda hem çalışanlar hem de işverenler bilgilendirilmekte. Sigortasız işçi çalıştırma, sigortalı işçi çalıştırmaktan çok daha maliyetli ve riskli."