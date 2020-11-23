Kaymakam Erdem ve cumhuriyet savcıları ormanda damga ve üretim faaliyetlerini inceledi

Yenice ormanlarından yıl boyunca devam eden damga ve üretim faaliyetlerine İlçe Kaymakamı Yasin Erdem ve Cumhuriyet Savcıları Muhammed Boçoğlu ile Kadir Özdemir de katıldı. Çitdere Orman İşletme Şefliğinde yapılan programda Yenice Orman İşletme Müdürü İlhan Albuz ve Çitdere Orman İşletme Şefi İsa Güney tarafından damga çeşitleri, damga teknikleri, ölçüm yöntemleri, kayıt işlemleri, ağaç kesimi, boylama teknikleri, orman emvali standardizasyonu ile iş güvenliği hakkında teorik ve pratik bilgiler uygulamalı olarak gösterilerek anlatıldı.

Yenice Kaymakamı Yasin Erdem, iş sağlığı ve güvenliği açısından ormancılık sektörü yüksek riskli sınıfa girmesi nedeniyle kurallara, alınan önlemlere uyulmasının ne kadar önemli olduğunu belirtti.

Orman İşletme Müdürlüğünde iş güvenliğinin artırılması için yapılan çalışmalar hakkında Kaymakam Erdem ve cumhuriyet savcılarına bilgilerin verilmesinin ardından program sona erdi.