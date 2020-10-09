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Kaymakam Erdem'den Başkan Çaylı'ya iade-i ziyaret

Karabük’ün Yenice ilçesinin yeni Kaymakamı Yasin Erdem, Belediye Başkanı Zeki Çaylı’ya iade-i ziyarette bulundu.

Karabük'ün Yenice ilçesinin yeni Kaymakamı Yasin Erdem, Belediye Başkanı Zeki Çaylı'ya iade-i ziyarette bulundu.


Belediye Başkanı Zeki Çaylı, geçtiğimiz haftalarda Yenice Kaymakamlığı'na atanan ve görevine başlayan Yasin Erdem'i makamında ziyaret ederek görevinde başarılar dilemişti. Kaymakam Erdem , kendisine yapılan hoş geldin ziyaretinin ardından, Belediye Başkanı Zeki Çaylı'ya iade-i ziyarette bulundu. İade-i ziyarette bulunan Kaymakam Erdem ile Belediye Başkanı Çaylı ilçe hakkında sohbet ederek istişarelerde bulundu.


Belediye Başkanı Zeki Çaylı, İlçe Kaymakamı Yasin Erdem'e ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti.

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