Kaymakam Erdem'den Başkan Çaylı'ya iade-i ziyaret

Karabük'ün Yenice ilçesinin yeni Kaymakamı Yasin Erdem, Belediye Başkanı Zeki Çaylı'ya iade-i ziyarette bulundu.

Belediye Başkanı Zeki Çaylı, geçtiğimiz haftalarda Yenice Kaymakamlığı'na atanan ve görevine başlayan Yasin Erdem'i makamında ziyaret ederek görevinde başarılar dilemişti. Kaymakam Erdem , kendisine yapılan hoş geldin ziyaretinin ardından, Belediye Başkanı Zeki Çaylı'ya iade-i ziyarette bulundu. İade-i ziyarette bulunan Kaymakam Erdem ile Belediye Başkanı Çaylı ilçe hakkında sohbet ederek istişarelerde bulundu.

Belediye Başkanı Zeki Çaylı, İlçe Kaymakamı Yasin Erdem'e ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti.