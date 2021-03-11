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Kaymakam Şenkon, dereceye giren öğrencileri ödüllendirdi

Karabük’ün Eflani ilçesinde düzenlenen kitap okuma yarışmasında dereceye giren öğrencilere Kaymakam İbrahim Şenkon tarafından ödül verildi.

Karabük'ün Eflani ilçesinde düzenlenen kitap okuma yarışmasında dereceye giren öğrencilere Kaymakam İbrahim Şenkon tarafından ödül verildi.


Karabük'ün Eflani ilçesinde, “Her kitap bir insan, her insan bir kitap-uzaktan da okuyorum” projesi kapsamında kitap okuma yarışması düzenlendi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen yarışmada Şubat ayı kitap okuma birincleri Nil Sena Kayıkçı, Vildan Kaya ve Hatice Özen oldu. Dereceye giren öğrencileri Kaymakam İbrahim Şenkon makamında ağırladı.


Kaymakam Şenkon, öğrencileri tebrik edip hediyelerini vererek, öğrencilerle kitap okumanın faydaları üzerine bir süre sohbet etti.

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