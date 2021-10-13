Kaymakam Türköz 4 köyü ziyaret ederek incelemelerde bulundu

Kaymakam Türköz ilk olarak Safranbolu Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından ihalesi yapılan içme suyu deposu inşaatında incelemelerde bulundu. Türköz'e İlçe Emniyet Müdürü Bülent Yeşilyurt, İlçe Jandarma Komutanı Emrah Aydın, İl Genel Meclis Üyesi Mustafa Ünal, İlçe Tarım Müdürü Mehmet Emre, İlçe Özel İdare Müdürü Talha Durum, Köylere Hizmet Götürme Birlik Müdürü Gökhan Kara eşlik etti.

Ziyarette köy muhtarı ve yüklenici firma sorumlusundan çalışmalar ve inşaat süreci ile ilgili bilgiler alan Kaymakam Türköz, içme suyu deposunun en kısa sürede tamamlayarak vatandaşların hizmetine açmak istediklerini söyledi.

Ağustos ayında yaşanan sel nedeniyle Cabbar Köyünde de hasar alarak ulaşıma kapanan köprü, tamamlanan çalışmaların ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Cabbar Köyü'nde de vatandaşlarla bir araya gelen Türköz, “Yoğun yağış dolayısıyla afetten zarar gören Ovacuma'da tespit ettiğimiz hasar tespit çalışmaları sonucunda devletimizin tüm imkanlarıyla vatandaşlarımızın ivedi bir şekilde yanında olarak yaraları sardık. Cabbar Köprüsünde yapılan çalışmalar neticesinde de çok kısa sürede köy halkı ulaşımına yeniden kazandırdık. Allah bir daha böyle afetler yaşatmasın. Köyümüze hayırlı olmasını diliyorum" dedi.