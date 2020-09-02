Kaymakam Türköz KÖYDES projelerini inceledi

Kaymakam Türköz, Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Gökhan Kara ile birlikte inceleme yaparak, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

KÖYDES yol projeleri içerisinde yer alan İncekaya-Aşağıdana ve Yukarıdana grup yolu 4,5 kilometrelik sıcak asfalt yapımının tamamlandığını ve vatandaşların kullanımına açıldığını ifade eden Türköz, "Davutobası-Oğulören yolu ve Sine köy yolu, sıcak asfalt yapımı ile muhtelif köylere rotmiks yapımı da en kısa sürede sona erecek. Ayrıca 2020 KÖYDES içme suyu projelerinde yer alan Ağaçkese köyü Habibler Mahallesi içme suyu deposu yapım işinde sona gelindi. KÖYDES içme suyu projelerinde yer alan 6 adet köyümüzün içme suyu depoları tadilatları devam ediyor. Çavuşlar köyü içme suyu deposu yapımı ve Düzce köyü Kozcağız Mahallesi kollektör yapımı en kısa sürede başlayacak" dedi.

Türköz, Konarı köyü sulama kanalı yapım işinin de kısa zaman içerisinde vatandaşların hizmetine sunulacağını sözlerine ekledi.