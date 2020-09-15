Kaymakam Türköz muhtarlarla bir araya geldi

Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, Safranbolu'da köy ve mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, Safranbolu Muhtarlar Derneğini ziyaret ederek Dernek Başkanı Şahin Yavuz'dan bilgi aldı.

Dernek ziyareti sonrası Kaymakam Mehmet Türköz, Safranbolu Muhtarlar Derneğine üye köy ve mahalle muhtarları ile bir otelde bir araya geldi.

Kaymakam Türköz, "Siz değerli muhtarlarımızla bundan sonra yaptığımız toplantılarla ve değişik vesilelerle sık sık bir araya geleceğiz. Muhtarlık Devletimiz ve vatandaşlarımız arasındaki köprü, en önemli kademedir. Tüm köy ve mahallelerimizi tek tek ziyaret edeceğiz. Bu vesile ile buradan önümüzde kutlayacağımız Muhtarlar Gününüzü tebrik ediyorum ve teşekkür ediyorum" dedi.

Program sonrası Dernek Başkanı Şahin Yavuz, Kaymakam Mehmet Türköz'e hediyelerini takdim etti.

Safranbolu Kaymakamı Türköz daha sonra Safranbolu Köy ve Mahalle Muhtarları Derneğini ziyaret ederek Dernek Başkanı Ragıp Tunç'tan bilgi aldı.

Safranbolu Kaymakamı Türköz, Safranbolu Şoförler ve Otomobilciler Odasını da ziyaret etti.

Safranbolu Şoförler Odası Başkanı Mehmet Deniz‘in hazır bulunduğu ziyarette Oda faaliyetleri hakkında Kaymakam Türköz'e bilgilendirmeler yapıldı.

Karşılamadan duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Türköz, Başkan Deniz‘e teşekkür etti.