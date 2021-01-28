Kaymakam Türköz, Pazar esnafını ziyaret etti

İlçe Kaymakamı Türköz, esnaf ziyaretleri kapsamında pazar esnafını gezdi. Perşembe günleri kurulan ilçe pazarını ziyaret eden Kaymakam Türköz, esnafa ve halka hal hatır sorarken, vatandaşın sorun ve taleplerini de dinledi.

Pazar esnafı ve vatandaşlar Kaymakam Türköz'ün ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirerek teşekkür ettiler.

Korona virüs salgınına karşı etkin bir mücadele ortaya koyan Safranbolu'da çalışmaların aralıksız devam ettiğini, soğuk havaların gelmesiyle zorlu şartlarda satış yapan esnafın her fırsatta yanında olmaya çalıştıklarını belirten Kaymakam Türköz, “Esnaflarımız zorlu hava şartlarında ve pandemi koşullarında satış yapıyorlar. Bu süreçte bizde onlara hem moral olması amacıyla ziyaretlerimizi gerçekleştiriyor varsa devletimizden talepleri dinleyerek ilgili kurumlara bilgi veriyoruz. Aynı zamanda pandemi sürecinin devam etmesi dolayısıyla esnaf ve vatandaşlarımıza, alışverişlerini sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyarak yapmalarını rica ettik. Ben bu vesileyle tüm esnaflarımıza, devletimizin bütün imkanlarıyla yanlarında olduğunu belirtmek istiyor, hayırlı işler diliyorum” dedi.