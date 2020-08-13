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Kaymakam Türköz'den Başkan Köse'ye ziyaret

Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse’yi ziyaret etti.

Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse'yi ziyaret etti.


Türköz'ün görevine başlamasının ardından Başkan Köse, Kaymakam Türköz'e "hayırlı olsun" ziyaretinde bulunmuş ve Safranbolu'ya daha iyi hizmet ve şehrin değerlerini daha da yükseltmek üzere işbirliği yapacaklarına olan inancını dile getirmişti.


Kaymakam Türköz de ziyareti karşılıksız bırakmayarak Başkan Köse'yi makamında ziyaret etti ve iyi dileklerini iletti.


Ortak amaçları olan Safranbolu'nun refahı üzerine uzunca sohbet eden Kaymakam Türköz ve Başkan Köse, belediyenin plan ve projeleri hakkında istişarede bulundu.

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