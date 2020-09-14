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Kaymakam Türköz'den Hasan Doğan Sevgi Evleri'ne ziyaret

Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, Hasan Doğan Sevgi Evlerini ziyaret ederek çocuklarla sohbet etti.


Göreve geldiği günden itibaren kenti tanımak için ziyaretlerini sürdüren Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz Hasan Doğan Sevgi Evleri Müdürü Mustafa Tosunoğlu ve evlerde kalan çocuklar tarafından karşılanan Kaymakam Mehmet Türköz, Sevgi Evlerindeki misafirhaneleri, sosyal alanları, çocuk evlerini ve idari kısımları gezerek bilgiler aldı.


Denetim defterini imzaladıktan sonra çocuklarla bir süre sohbet eden Kaymakam Türköz, sıcak karşılamalarından dolayı çocuklara teşekkür ederek istek ve talepleri dinledi.

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