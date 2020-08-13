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Kaymakam Türköz'den turizm alanlarında inceleme

Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, ilçe genelindeki turistik alanlarda incelemelerde bulundu.


Türkiye'nin en uzun dördüncü mağarası olan Bulak Mencilis Mağarasını inceleyen Kaymakam Türköz, Safranbolu'da yerli ve yabancı turistlerin uğrak mekanı olan Cam Terası da ziyaret ederek, yapısı ve ziyaretçi sayısı hakkında bilgi aldı.


İlçenin önemli tarihi yapılarından birisi olan İncekaya Su Kemerini de inceleyerek hakkında bilgi alan Türköz, alternatif gezi yerlerinden ve eğlence mekanlarından olan Ters Ev ve ziplayn işletmelerini de inceledi.


Kaymakam Türköz, Köylere Hizmet götürme Birliği Müdürü Gökhan Kara ile birlikte birlik bünyesinde hizmet veren Kent Tarihi Müzesi, Tarihi Saat Kulesi, Tarihi Ceza Evi ve Safranbolu Kaymakamlığı Cıngıllıoğlu Sanat Galerisinde de incelemelerde bulunarak bilgi aldı.

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