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Kaymakam Türköz'e sürpriz ziyaret

Dünya Duchenne Farkındalık Günü dolayısıyla DMD (Duchenne Muscular Dystrophy) rahatsızı Ahmet Sait Çetinkaya, Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz’ü ziyaret etti.

Dünya Duchenne Farkındalık Günü dolayısıyla DMD (Duchenne Muscular Dystrophy) rahatsızı Ahmet Sait Çetinkaya, Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz'ü ziyaret etti.


Kaymakamlık makamında gerçekleşen ziyarete Ahmet Sait Çetinkaya'nın velisi Hasan Çetinkaya ve fizik tedavi doktoru katıldı.


Ahmet Sait Çetinkaya'nın velisi Hasan Çetinkaya, dünya çapında 3 bin 500 erkek çocuğun birinde görülen, genetik geçişli bir kas erimesi hastalığı olan DMD ve yaşanılan süreç hakkında Kaymakam Mehmet Türköz'ü bilgilendirdi.


Ziyaret sonrası kısa bir konuşma yapan Kaymakam Mehmet Türköz, "Duchenne ve Becker olarak bilinen genetik bir kas rahatsızlığı olan bu hastalık çok fazla bilinmemektedir ve ne yazık ki şuanda bu rahatsızlığın tedavisi de yoktur. Ancak, her rahatsızlıkta, her hastalıkta olduğu gibi erken tanı ve araştırma, hastalığın seyrini olumlu bir şekilde değiştirmektir. Bizlerde böyle bir rahatsızlığın farkındalığını oluşturmak ve vatandaşlarımızı bilinçlendirmek için gerekli özeni göstermeliyiz. Her durumda olduğu gibi tüm sıkıntıların, tüm rahatsızlıkların üstesinden yine hep birlikte geleceğiz. Bu özel günde beni ziyaret eden Minik Ahmet'e teşekkür ediyorum. Ahmet ve bu rahatsızlığı yaşayan herkese acil şifalar diliyorum" dedi.

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