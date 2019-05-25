Kaymakam Ürkmezer Karapınar Köyünde iftara katıldı

Fatih Ürkmezer Karapınar Köyünde düzenlenen iftar programına katıldı.

İftar programına Karabük Milletvekili Cumhur Ünal, İl Genel Meclis Başkanı Hasan Yıldırım, Karabük Merkez ve ilçelerinin İl Genel Meclisi Üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

İftardan sonra vatandaşlarla ve katılanlarla bir süre sohbet eden Ürkmezer, “Ramazan'ın getirdiği feyz ve bereketin yanında böyle iftar yemekleri ile halkımızla, köylümüzle bir araya gelme fırsatı buluyoruz. Yaptığımız vatandaş toplantıları ile birçok sorunu İl ve ilçe bazında koordineli bir şekilde çözdük, birçok köyün ortak sorunu olan köy yolları ve alt yapı sıkıntılarını Köydes projeleri çözmeye çalışıyoruz. 2018 yılında Safranbolu köylerinde yaklaşık 34 kilometre sıcak asfalt yaptık. Bu sene de devam ediyoruz. Tabii ki bu başarıda siz değerli köylülerimizin ve muhtarlarımızın payı büyük, İl Genel Meclisi üyelerimizle sürekli istişare içinde olmamız kronik olan sorunların rahat bir şekilde atlatılmasını ve olabilecek sıkıntılara anında müdahale etmemizi sağladı. Bugün beraber oturduğumuz bu masada Ramazan'ı Şerif'in tüm ilçemize, ilimize ve ülkemize huzur, sıhhat, afiyet ve birliktelik getirmesini dileyerek nazik davetiniz için teşekkür ediyorum” diye konuştu.