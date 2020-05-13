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Kaymakam Ürkmezer kontrol noktalarını denetledi

Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Karabük-Bartın yolu üzerinde oluşturulan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ve İlçe Jandarma Komutanlığının kontrol noktalarını ziyaret etti.


Kontrol noktalarında görev yapan personellerden bilgi alan Kaymakam Ürkmezer, son yıllarda trafik kazaları sonucu meydana gelen ölüm oranlarında önemli oranda düşüş olduğunu söyledi.


Alınan tedbirlerin ve kurallara riayet etmenin olumlu dönüşü olduğunu ifade eden Ürkmezer, "Vatandaşlarımızın trafik konusunda gösterdiği hassasiyeti, pandemi sürecinde de göstermeleri güzel neticeleri beraberinde getirir. Korona virüsün toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal izolasyon hayati derecede önemlidir. Bu nedenle valiliğimiz tarafından alınan kararla ilimize ve ilçelerimize şehir dışından gelen vatandaşlarımıza yurtlarda 14 gün süreyle karantina uygulaması yapacağız. Vatandaşlarımız bu doğrultuda planlamalarını yapsınlar.


Arkadaşlarımız 24 saat boyunca gece gündüz demeden denetimlerini yapıyorlar. Ama asıl olan vatandaşlarımızın kendi öz denetimleridir. Trafik kurallarına uyalım bu süreçte evlerimizde kalalım" dedi.

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