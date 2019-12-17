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Kaymakam Ürkmezer muhtarlarla buluştu

Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer başkanlığında Safranbolu köy ve mahalle muhtarlarının katılımıyla "muhtarlar toplantısı" yapıldı.

Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer başkanlığında Safranbolu köy ve mahalle muhtarlarının katılımıyla "muhtarlar toplantısı" yapıldı.


Safranbolu Sunal Tülbentçi Öğretmenevi'nde yapılan toplantıya, Kaymakam Ürkmezer'in yanı sıra, İl Genel Meclis üyeleri Ahmet Sözen, Mustafa Ünal, Zafer Özdemir ve Nuri Kırımlı ile daire amirleri katıldı.


Toplantıda mahalle ve köylerin sorunları ele alınırken Kaymakam Ürkmezer, sorunları yakinen takip ettiklerini, Safranbolu'nun her köyüne, her mahallesine hizmetin en kalitelisini götürmek için tüm kurumlarla gece gündüz çalıştıklarını söyledi.


Muhtarlarla yaptıkları toplantıların yanı sıra köyleri de ziyaret ederek sorunları yerinde görüp değerlendirdiklerini ifade eden Ürkmezer, "Değinmemiz gereken bir çok hassas konuyu da muhtarlarımızla konuşarak vatandaşlarımıza ulaştırma fırsatı buluyoruz. 2019 yılının sorunsuz bir şekilde geçirilmesinde mesai mevhumu gözetmeyen tüm kolluk kuvvetlerimize ve tüm kamu personelimize, ilçemize hizmetlerin getirilmesinde emeği geçen herkese ayrıca toplantılara katılan ve çalışmalarda desteklerini esirgemeyen tüm muhtarlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.


Toplantıda ayrıca, emniyet ve jandarma tarafından gerçekleştirilen uygulamalar, kadına karşı işlenen şiddet konularında erken ve zamanında müdahale, soba zehirlenmeleri, hayvan hırsızlığı ve evden hırsızlık, sahte para ve dolandırıcılık, havai fişek ve silah kullanımı, okul servislerinin ve sigara denetimlerinin arttırılması, metruk binaların kontrolü ve kış mevsiminde alınacak önlemler gibi konular görüşüldü.

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