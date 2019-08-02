Kaymakam Ürkmezer'den “Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş” kampanyasına destek

Fatih Ürkmezer Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı işbirliği ile yürütülen vekalet ile kurban kesimi kampanyasına kurbanını bağışlayarak destek verdi.

Safranbolu İlçe Müftüsü İsmail Temur Fatih Ürkmezer'i makamında ziyaret etti. Temur ilçe genelinde yürütülen din hizmetleri, kurban hizmetleri, dini ve hayra yönelik hizmetler, inşaat çalışmaları, Kur'an Kursu hizmetleri ile diğer yürütülen hizmetler konusunda ve yaklaşık 145 ülke ve 436 bölgede hizmet veren Türk Diyanet Vakfının hizmetleri ile ilgili bilgi verdi.

Yardımlaşma kültürünün devleti ve toplumu güçlü tutan bir faktör olduğunu, Türk Milleti olarak, bu gücü tüm dünyada her zaman kanıtladığını vurgulayan Ürkmezer, “Kurban, ibadet olmakla birlikte aynı zamanda güzel dinimizin yardımlaşma, dayanışma, fakir ve kimsesizleri gözetme duygusunun en belirgin örneğidir. Kurbanla birlikte hem dinimizin tebliği yapılıp hem de ülkemizin, milletimizin gönül coğrafyamızdaki kardeşlerimizle beraber olduğumuzu da göstermektedir. Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfının bu başarılı çalışmalarından dolayı teşekkürlerimi sunar her daim başarılı olmalarını dilerim” dedi.

Kaymakam Dr. Fatih Ürkmezer ziyaret sonunda “Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş” kampanyası için vekâletini vererek kurban bağışında bulundu.