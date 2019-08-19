Kaymakam Ürkmezer'den Yazıköy arsaları ile ilgili açıklama

Fatih Ürkmezer, haberlerde çıkan ilçeye bağlı Yazıköy Köyü'ndeki bazı arsaların belediyeye geçirilmesi ile ilgili çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu.

Ürkmezer, son günlerde gerek medyada ve gerekse sosyal medyada yer alan İlçe Tapu Müdürlüğü'nün Yazıköy tüzel kişiliğine ait tapulu yerlerle ilgili yapmış olduğu işlemlerle ilgili olarak vatandaşların doğru bilgilenmesini sağlamak amacıyla açıklama yapma gereği duyulduğunu belirtti.

Ürkmezer, İlçe Yazıköy Muhtarı Deniz Tüzer'in Kaymakamlık makamına gelerek köye ait olan ancak sonradan 15 Temmuz Mahallesi ismini alarak Belediye sınırları içerisinde mahalle olan alanda kalan tapulu yerlerinin Belediye Başkanlığının yazılı talebi üzerine Tapu Müdürlüğü tarafından Belediye'nin mülkiyetine aktarılarak Belediye adına tapulandırıldığını belirttiğini ifade ederek, “Kendisine böyle bir işlem olamayacağı, köyün tüzel kişiliği kalkmadan böyle bir işlem yapılmasının yasalara aykırı olacağı ifade edilmiştir. Hemen Muhtardan belgeler alınmış Tapu Müdürlüğünden de yazışmalar telefon ile istenmiştir. Yazışmalar incelendikten sonra sabit hattan Belediye Başkanı Elif Köse aranmış ve böyle bir talep yazısı yazmalarının yasal olmadığı, konu ile ilgili olarak ivedi görüşülmesi gerektiği kendisine iletilmiş ve ertesi gün görüşülmek üzere sözleşilmiştir. Ertesi gün olan 06.08.2019 Çarşamba günü Kaymakamlık olarak Belediye Başkanlığının 09.07.2019 (sayı:3482) tarihli talep yazısı ve Tapu Müdürlüğünün 29.07.2019 (yev no:4403 ) tarihli tapuların devredildiğine dair yazıları ilgi tutularak tüm kurumlara ve Belediyeye bu gibi yazışmaların yasal olmadığı ve bir daha yapılmamasını içeren bir yazı yazılmıştır. Aynı gün konu hakkında Karabük Valimiz Fuat Gürel'de bilgilendirilmiştir. 06.08.2019 tarihinde Belediye Başkanı ile Kaymakamlık Makamında görüşülmüş olup yazdıkları talep yazısının yasal dayanağı olmadığı, yazıyı hazırlayan İmar Müdürünün böyle bir yazı hazırlanmayacağını bilmesi gerektiği, böyle bir durumda tereddütte kaldıklarında Kaymakamlık makamından her zaman telefonla da olsa sorarak yardım alabilecekleri kendisine ifade edilmiştir. Ayrıca Belediye bu arsaları satmadıysa re'sen geri alma işlemi yapılacağı da izah edilmiştir. Belediyenin satmadığı anlaşılınca da aynı günün akşam saatlerinde Tapu Müdürlüğünce Re'sen yapılan işlemle tapular Yazıköy Muhtarlığına devredilmiş ve muhtar da telefonla bilgilendirilmiştir” dedi.

Olayların gelişim süreci ile ilgili olarak Yazıköy Muhtarı Deniz Tüzer'in yazılı olarak bilgisine başvurulduğunu aktaran Ürkmezer, “Muhtarın yazılı ifadesi, Belediye Başkanlığının talep yazısı ve Tapu Müdürlüğünün Belediye Başkanlığı hitaplı ve tapuları Belediyeye devretme yazıları ilgi tutularak 16.08.2019 tarihinde Tapu Bölge Müdürlüğünden müfettiş talep edilmiş olup konu hakkında Valilik Makamı da bilgilendirilmiştir. 20 yıllık İdareci ve yaklaşık 2 yıl boyunca Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığını birlikte yürütmüş biri olarak görev yaptığım her yerde olduğu gibi Safranbolu'da da her zaman tüm vatandaşlarımızın hak ve hukuklarını korumayı görev edindiğim gibi bundan sonra da tüm iş ve işlemlerin yasal süreçlere uygun olmasını sağlamak üzere çalışmaya devam edeceğimin bilinmesini isterim” ifadelerini kullandı.