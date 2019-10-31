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Kaymakam vekilleri göreve başladı

İçişleri Bakanlığı tarafından Karabük’e atanarak göreve başlayan Eskipazar, Eflani ve Ovacık kaymakam vekilleri Karabük Valisi Fuat Gürel’i ziyaret etti.

İçişleri Bakanlığı tarafından Karabük'e atanarak göreve başlayan Eskipazar, Eflani ve Ovacık kaymakam vekilleri Karabük Valisi Fuat Gürel'i ziyaret etti.


Eskipazar Kaymakam Vekili Emrah Bütün, Eflani Kaymakam Vekili Burak Öz ve Ovacık Kaymakam Vekili Musa Ayyıldız'ı makamında kabul eden Vali Gürel, kaymakam vekillerine yeni görev yerlerinin hayırlı olmasını dileyerek, başarılar diledi.


Mesleğin başında olan kaymakam vekilleri ile tecrübelerini paylaşan Vali Gürel, mesleğe dair tavsiyelerde bulunarak yeni görevlerinin Karabük'e, ilçelere ve kendilerine hayırlı olmasını diledi.

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