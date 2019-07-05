İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kaza sonrası hayatını kaybeden genç kız gözyaşları içinde defnedildi

Karabük-Yenice Kara yolunda medyana gelen trafik kazasında ağır yaralandıktan sonra tedavi gördüğü hastanede 13 günlük yaşam savaşını kaybeden Melek Benli(20) son yolculuğuna uğurlandı.


21 Haziran 2019 tarihinde Yenice istikametinden Karabük'e seyir halinde olan Mehmet Benli (54) yönetimindeki 78 SB 794 plakalı otomobilin yoldan çıkarak aydınlatma direği ile istinat duvarına çarpması sonucu 1'i ağır olmak üzere 3 kişi yaralanmıştı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan 20 yaşındaki Melek Benli isimli genç kız 13 gündür verdiği yaşam mücadelesini dün kaybetmişti. Benli için Kurtuluş Mahallesi 120 Evler Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Karabük Üniversitesi mezunu olduğu öğrenilen genç kız öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Eflani'de aile mezarlığına defnedildi. 20 yaşındaki genç kızın cenazesine ailesinin yanı sıra çok sayıda vatandaş katılırken, baba Benli ve yakınları gözyaşlarını tutamadı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.