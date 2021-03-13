Kaza yaptı, kimse sakinleştiremeyince gözyaşlarına boğuldu

Karabük'te yoldan çıkarak elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü, aracında oluşan hasarı görünce dakikalarca gözyaşı döktü. Yoldan geçerek yardıma duran ve yanındaki arkadaşların bile sakinleştiremediği genç sürücü olay yerine gelen anne ve babasına sarılarak ağlamaya devam etti.

Kaza, Safranbolu-Karabük Karayolu Şehit Ateşe Reşat Bulvarı üzerinde meydana geldi. Ozan Taylan (20) idaresindeki 32 YN 818 plakalı Tata marka otomobili ile Karabük istikametine seyir halinde iken direksiyon hakimiyetini kaybederek, yoldan çıkarak elektrik direğine çarptı. Yoldan geçen diğer sürücülerin bildirmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza sonrası aracında hasar oluştuğunu gören sürücü sinir krizi geçirerek gözyaşlarına boğuldu. Yardım için yoldan geçen sürücü ve arkadaşlarının bir türlü sakinleştirmediği genç sürücü olay yerine gelen anne ve babasına da sarılarak gözyaşları dökmeye devam etti. Olay yerine gelen 112 ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı sürücü ayakta tedavi edilirken, otomobilde bulunan ve hafif şekilde yaralanan Barış Dağıstan (19) ve Kaan Müsellim (19) ise ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Trafik polislerin çalışması sonrası otomobil çekici yardımı ile yoldan kaldırılırken, sürücü ise ifadesi alınmak üzere karakola getirildi.