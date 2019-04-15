Kazada yaralanan köpek tedavi altına alındı

Karabük'te, Nebiye Çetin idaresindeki 78 ST 956 plakalı otomobili ile şehir merkezinde seyir halindeyken çarptığı ve başından ayrılmadığı yaralı köpek belediye ekiplerince tedavi altına alındı.

Karabük Belediyesi tarafından yapılan açıklamada “Endüstri Meslek Lisesi önünde, yola aniden fırlayan Husky Melezi köpek, trafik kazası sonucu arka ayağı eklem yerinden kopmak üzere iken Karabük Belediyesi ekiplerince bulunduğu yerden kısa süre içerisinde alınarak Geçici Hayvan Bakımevine getirildi.” denildi.

Köpeği tedavi altına aldıklarını belirten Karabük Belediyesi Veteriner Hekimi Selim Korkmaz yaptığı açıklamada; "Köpeğin kopmak üzere olan ayak eklemi yerine oturtulmuş ve kaza sonucu oluşan yaklaşık 15 santimetrelik yırtık dikilip, ayak eklemi destekli sargı ile stabil hale getirilmiştir. Kaza sonucu gelen hasta olduğu için, iç kanama riskine karşı tedavisi de başlanmış olup Karabük Belediyesi Hayvan Bakımevinde takipte tutulmaktadır" dedi.