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Kazada yaralanan yaşlı adam hastanede öldü

Karabük’ün Yenice ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralı olarak hastaneye kaldırılan Mehmet Kabasakal hayatını kaybetti.

Karabük'ün Yenice ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralı olarak hastaneye kaldırılan Mehmet Kabasakal hayatını kaybetti.



Edinilen bilgiye göre, Zonguldak istikametinden Karabük'e giden Murat Kabasakal (40) idaresindeki 67 ZM 124 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Yenice ilçesi sanayi sitesi mevkisinde karşı yönden gelen İlhan Uslu (49) yönetimindeki 67 ZP 029 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Uslu ile diğer otomobilde bulunan Mehmet Kabasakal (69) ile H.K. (9) yaralanırken, sürücü Murat Kabasakal ise yara almadan kurtuldu. Yenice Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 3 yaralı burada yapılan ilk müdahalenin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilirken, kazada ağır yaralanan Mehmet Kabasakal yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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