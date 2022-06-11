Kazakistan Zhetysu Üniversitesi KBÜ ziyareti

Dr. Kuat Baımyrzayev ve beraberindeki heyet Karabük Üniversitesine (KBÜ) ziyaret gerçekleştirdi.

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, Dr. Kuat Baımyrzayev ve beraberindeki heyeti makamında ağırladı.

Toplantıda KBÜ Rektör Prof. Dr. Refik Polat beraberinde; KBÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mustafa Yaşar, Prof. Dr. Mücahit Coşkun ve Prof. Dr. İzzet Açar, Uluslararası İlişkiler Ofisi Koordinatörü Öğr. Gör. Oya Çepni Önalan ve birim Öğr. Gör. Adnan Ucur ile KBÜ Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Koordinatörü Öğr. Gör. Ayşegül Ay hazır bulundu.

KBÜ Rektörü Prof. Dr. Refik Polat'ta Kazakistan Zhetysu Üniversitesini KBÜ'de ağırlamaktan mutlu olduğunu dile getirerek KBÜ ve uluslararası başarıları hakkında heyete bilgiler aktardı.

Dr. Kuat Baımyrzayev üniversitesi hakkında bilgiler vererek iki üniversite arasında yapılan akademik iş birliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Görüşmelerin ardından KBÜ Rektörü Prof. Dr. Refik Polat ve Dr. Kuat Baımyrzayev akademik iş birliği konularını içeren protokole imza attılar.

Ziyaret karşılıklı hediye takdimi ve toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.